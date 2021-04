Conseil d’Etat : Frédéric Mairy se retire

Arrivé sixième au terme du premier tour dimanche, le socialiste Frédéric Mairy se retire de la course au gouvernement. Le Vallonnier indique dans un communiqué qu’après analyse des résultats de l’ensemble des élections cantonales neuchâteloises et d’entente avec le comité de son parti, il a pris la décision de ne pas maintenir sa candidature au 2e tour de l’élection au Conseil d’Etat.

Le Vallonnier estime notamment que « le poids du parti socialiste neuchâtelois au Grand Conseil ne légitime plus le maintien de trois sièges socialistes au gouvernement ». Dans son communiqué, Frédéric Mairy soutien les candidatures de ses deux anciens colistiers Laurent Kurth et Florence Nater pour le second tour.

Le retrait de Frédéric Mairy ouvre désormais la voie à un ticket de gauche au second tour avec le vert Roby Tschopp, arrivé septième dimanche. La présidente des Verts neuchâtelois, Christine Ammann Tschopp, nous a fait part de son intérêt pour une liste commune rose-verte, en précisant qu'il serait contre-productif de partir sur un ticket séparé pour maintenir la majorité de gauche au gouvernement.