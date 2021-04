Les inscriptions au Concours suisse des produits du terroir sont ouvertes. Les producteurs de toute la Suisse peuvent soumettre leur candidature pour obtenir une ou plusieurs médailles nationales. Plus de 1'000 produits sont généralement départagés. Les 5 présidents de jury (produits laitiers, boulangers, carnés, fruits et légumes, boissons alcoolisées) recherchent encore 200 jurés (spécialistes, producteurs et consommateurs) pour le mois de septembre 2021. Toutes les inscriptions s’effectuent ici.





Un marché virtuel ?

Le marché des terroirs suisses devrait se tenir les 25 et 26 septembre à Courtemelon, si la situation sanitaire le permet. Si tel n’est pas le cas, un marché virtuel en ligne sera organisé. La décision finale sera prise le 1er juillet. Quant à l’hôte d’honneur de cette édition 2021, il s’agira de Terroir Fribourg. L’Originale Viande chevaline suisse sera aussi représentée. /comm-cto