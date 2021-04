Élections cantonales : RTN en émission spéciale

Qui va s’emparer du Château de Neuchâtel ? Le verdict des urnes approche et RTN déploie ses forces pour vous faire vivre ces élections cantonales neuchâteloises ce dimanche 18 avril avec une émission spéciale de 13h à 21h. Résultats, analyses et réactions auprès des différents partis politiques sont prévus en direct de notre studio délocalisé au Château. La journée sera également à suivre sur notre site RTN.ch avec notre minute par minute agrémenté d’interviews, d’images et de vidéos.

Rendez-vous ce dimanche 18 avril dès 13h.

Matinales spéciales avec les candidates et candidats au Conseil d’Etat, débats et actualités consacrés aux élections cantonales sont à retrouver dans notre dossier ici. /jpp-gtr