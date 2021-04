Petit soulagement pour les cinémas

Près de six mois de fermeture pour les cinémas de la région. Après avoir espéré plusieurs fois la réouverture des salles obscures, cette fois c’est la bonne. Le Conseil fédéral l’a annoncé mercredi : à partir du lundi 19 avril, il sera possible d’accueillir 50 personnes maximum pour assister à des pièces de théâtre, des concerts et donc aussi, pour voir des films. Cette réouverture était une demi surprise pour Edna Epelbaum, directrice de Cinépel. Cette dernière avoue que ses salles sont prêtes pour une réouverture depuis mars, mais qu’elle ne s’attendait pas à ce que la décision tombe mercredi.

Reste maintenant à peaufiner les derniers détails avec dans un premier temps la programmation. Du côté de Cinepel, il est prévu de diffuser des films tous les jours, pour tous les goûts. Le programme devrait ainsi mettre en avant des films sortis en fin d’année passée, et dont la diffusion a été raccourcie. Ensuite viendront les nouveautés.