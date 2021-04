La Chaux-de-Fonds : une des plus grandes centrales biogaz de Suisse

Une des plus grandes centrales de Suisse de production de biogaz, à partir de biomasse, verra le jour à La Chaux-de-Fonds. Le projet se monte à 9 millions de francs.

Pour créer cette centrale de biogaz, produit à partir de lisier et de fumier d'exploitations voisines et de déchets verts, la société Agriteos a été créée le 8 avril. L'exploitation de la centrale devrait commencer en 2024, ont indiqué jeudi Viteos et la Chambre d'agriculture et de viticulture du canton de Neuchâtel.

La construction de la future centrale au pied du Chemin blanc, à la sortie est de la ville, démarrera en 2022. Elle permettra de dégager du biométhane comme source d'énergie locale et renouvelable, ont précisé les auteurs du projet.

En tout, chaque année, 60'000 tonnes de biodéchets pourront ainsi être transformés pour produire environ 11 GWh de biogaz, l'équivalent de la consommation en chaleur de 1100 ménages. Le biogaz brut est purifié afin d'être injecté dans le réseau de gaz naturel géré par le fournisseur Viteos. /ats-vre