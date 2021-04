Ilan Pittier intègre le cadre national

Ilan Pittier franchit un nouveau palier. Le fondeur du SC La Vue-des-Alpes a été retenu dans les cadres nationaux de ski de fond par Swiss-Ski. Il intègrera le cadre C, soit les moins de 20 ans, après deux saisons dans le « groupe candidats » de la fédération nationale. Depuis deux saisons, le spécialiste du ski de fond faisait partie du cadre candidat de Swiss-Ski. « Mon but sera toujours de m’améliorer, de rester aux avant-postes, et aussi de tout mettre en place entre le gymnase sportif et la performance sportive », explique Ilan Pittier. /comm-vre