Une Fête de mai adaptée aux mesures sanitaires

Le Covid-19 n'a pas eu raison de la Fête de mai. Le comité organise en accord avec le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, une édition 2021 adaptée à la situation sanitaire. Ce rendez-vous qui réunit habituellement jusqu'à 20'000 personnes en deux jours, vivra une édition réinventée durant le mois de mai.

Le programme se déclinera autour des événements de la Fête : la vente du vin de la Ville, le marché aux puces en ligne, les activités jeunesse et sportive, ainsi que les animations culturelles. Le samedi 29 mai, un rallye sera organisé dans la vieille ville pour permettre aux participants de tester leurs connaissances sur la Fête de mai.







Marché aux puces en ligne

Cette année, les plus de 270 emplacements du Marché aux puces ne pourront pas envahir la vieille ville. La variante en ligne de l'an passé est reconduite et étoffée. La Ville de La Chaux-de-Fonds explique que les habitués peuvent envoyer à fetedemai@ne.ch deux photos de leur stand : une vue générale et une photo de leur objet vedette, avec leur adresse et leur numéro de téléphone de contact. Les stands virtuels seront affichés en ligne durant 10 jours, du vendredi 21 mai au lundi 31 mai 2021. Un concours récompensera les photos des stands les plus marquants. /comm-vre