Nouvelle direction pour le Château de Grandson

Ainsi, la nouvelle direction se compose de Lilian Feger, directrice, de Catherine Staffieri, responsable administrative, et de Camille Verdier, conservateur. L’équipe espère mettre sur pied une nouvelle exposition permanente d’ici deux à trois ans. Celle-ci se focaliserait sur la bataille de Grandson et sur les différents propriétaires qu’a connu le site. En outre, des expos temporaires seront proposées à intervalles réguliers. Le but est « d’animer le château et de rendre accessible son histoire au public », affirme Lilian Feger. Et d’ajouter qu’il est nécessaire de mettre en place une nouvelle muséographie « avec une approche beaucoup plus contemporaine et interactive ». La nouvelle direction espère attirer un plus large public. En moyenne, le Château de Grandson reçoit 30'000 visites par année. L’objectif avoué est de tripler ce chiffre en quatre ou cinq ans.