Le consentement au centre de la lutte

Plusieurs collectifs féministes romands étaient dans les rues ce samedi, dont à Neuchâtel. Ils se mobilisent pour que la notion de consentement entre dans la définition du viol. La révision de la loi sur les infractions sexuelles est en cours à Berne où une commission s’est penchée sur la question, mais les solutions proposées ne satisfont pas les organisations de lutte. Dans le projet mis en consultation, les relations non consenties sont sanctionnées comme des atteintes sexuelles et non des viols. Un délit plutôt qu’un crime et qui engendre une peine moins lourde.