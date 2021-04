Issues diverses pour deux référendums

A La Chaux-de-Fonds, lorsqu’une personne physique paie 200 francs d’impôt sur le revenu et la fortune, 125 vont au canton et 75 vont à la commune. En décembre, les groupes POP, UDC et PS ont voté un arrêté sur le coefficient fiscal qui fige celui des Chaux-de-Fonniers à 75.

Ainsi, si le Canton reprend des charges et relève son coefficient fiscal, les contribuables verront leur impôt augmenter, comme le coefficient communal est bloqué. /sbe