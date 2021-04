Important changement pour le home Le Temps Présent

Le home Temps Présent à La Chaux-de-Fonds vit ses dernières années sous sa forme actuelle. La structure d’accueil temporaire pour les personnes âgées va fusionner par absorption avec la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées (FECPA). La structure déménagera d’ici trois à quatre ans dans un nouveau bâtiment à construire au sud du home Les Arbres.

Le personnel qui travaillera au Temps Présent au moment de son déménagement sera repris dans la nouvelle structure. Actuellement, elle compte 70 personnes qui se partagent 35 emplois plein-temps. L’établissement peut accueillir jusqu’à 36 lits et un foyer de jour de onze places. Pour la structure, cette fusion est sa seule chance de survie. La planification médico-sociale voulue par le Canton de Neuchâtel, les nouvelles exigeances en matière de normes et les nouveaux modes de financement ne permettent plus au home d’assurer son avenir. Cette fusion est donc vue comme une opportunité pour le directeur de Temps Présent.