Un Neuchâtelois pour observer les élections bulgares

Les élections législatives de Bulgarie observées par un Neuchâtelois. La population bulgare se rend aux urnes ce dimanche afin de réélire son parlement. Une élection qui pourrait être marquée par un taux d’absentéisme important, à la suite des protestations de l'été dernier contre la corruption. La Premier ministre sortant Boïko Borissov est depuis controversé.

Lors d’une élection parlementaire de ce type dans un pays avec une démocratie « encore jeune », le gouvernement à l’obligation d’inviter une délégation de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Et parmi la trentaine de membres qui font partie du voyage en Bulgarie : le conseiller national neuchâtelois PLR Damien Cottier. En ce dimanche d’élection, son rôle est d’observer comment se passent les choses dans les bureaux de vote bulgares. Par groupe de deux, les parlementaires internationaux se rendent donc de manière aléatoire à différents endroits, et vérifient que la bonne tenue du scrutin peut être garantie. Un sondage est ensuite rempli pour chaque lieu visité. En réunissant tous les témoignages, il est possible de donner une tendance sur la tenue de ces élections. /swe