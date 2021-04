Le cri du cœur des cinémas

Les cinémas ne veulent pas se faire oublier. Plusieurs salles obscures de la région, dont Cinepel à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, se sont associées pour lancer une action symbolique. L’objectif est de rappeler à la population que leurs portes sont encore et toujours fermées à cause de la pandémie. Depuis quelques jours, les affiches qui présentent les films ont été remplacées par des citations mettant en avant l’importance du cinéma et de la culture. « L’idée, c’était de bouger un peu nos vitrines qui prenaient la poussière », souligne Dave Cattin, le directeur de Cinemont, à Delémont.





Une situation compliquée

Si les écrans sont à l’arrêt depuis plusieurs mois, les responsables des cinémas se battent en coulisse pour continuer d’exister. « Il y a toujours des gens qui travaillent et qui s’activent pour trouver des solutions afin de rouvrir les salles le jour J », précise Dave Cattin. Selon ce dernier, la situation est très difficile pour de nombreux établissements. Le manque d’argent se fait désormais clairement sentir, malgré les aides étatiques. « On est au bord du gouffre », ajoute le responsable.





Des incertitudes à la pelle

Outre l’aspect financier, de nombreuses incertitudes entourent le retour éventuel des clients dans les cinémas, notamment les jauges de personnes autorisées, les ventes d’en-cas ou encore la disponibilité des films. À cela s’ajoute la date de réouverture. En effet, l’été n’est pas particulièrement propice aux salles obscures. /alr