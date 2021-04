La Chaux-de-Fonds : deux PME voient grand pour l’après crise

La crise sanitaire est synonyme de changement pour deux entreprises aux racines 100% chaux-de-fonnières. Winkenbach, société spécialisée dans les installations sanitaires, de chauffage et de ventilation créée en 1960 et Walzer, menuiserie qui a vu le jour en 1986, ont toutes deux pris un nouveau cap en pleine récession économique.

Ces PME actives dans l’artisanat ont suivi une même voie : investir dans des locaux plus modernes et plus spacieux tout en engageant du personnel.

Walzer SA va prochainement quitter son siège historique de la rue de l’Hôtel-de-Ville, après avoir limité la casse en 2020 en subissant une baisse du chiffre d’affaire de 10%.

« Notre carnet de commande a été bien rempli avant le confinement », explique le directeur Rénald Langel. « Nous avons de ce fait été moins touchés que d’autres secteurs, même si c’était plus difficile d’aller travailler chez les gens », précise-t-il.

L’investissement lié à ce déménagement se monte lui à un peu plus de 3 millions de francs. Le choix s’est justement porté sur les anciens locaux de l’entreprise Winkenbach situés rue du Locle. Rénald Langel: