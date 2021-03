Neuchâtel va limiter les pesticides et non les interdire

Le canton de Neuchâtel ne peut pas légalement interdire l'utilisation des pesticides sur son sol, comme le demandait un postulat de la Verte Céline Vara, adopté en janvier 2019 par le Grand Conseil. Il va néanmoins prévoir un catalogue de mesures pour réduire le recours aux pesticides et autres biocides.

"L'avis de droit sollicité, à la suite de l'acceptation du postulat, montre que le canton ne dispose pas de compétence large pour interdire l’utilisation de ces produits, celle-ci étant réglée pour l’essentiel par le droit fédéral", indiqué mardi le Conseil d'Etat. Le gouvernement veut toutefois mettre en place un plan d’action cantonal de 15 actions phares qui complètent le plan d’action national déjà en vigueur depuis 2017.

Un accent tout particulier sera mis sur la qualité des eaux de surface et souterraines, ainsi que celle de l’eau potable, "même si elles sont actuellement considérées de bonne qualité", a ajouté le canton. Pour compléter les données déjà acquises, les analyses des métabolites du chlorothalonil et des néonicotinoïdes seront renforcées dans les programmes de suivi de la qualité des eaux souterraines et de surface de 2021.

Un rapport traitant cette question - en réponse à une motion - sera élaboré pour la fin de cette année.