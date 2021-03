Eau et sédiments de la place de tir de Forel analysés

Résultats connus durant l'été

« Les nouveaux contrôles sont réalisés en prélevant des échantillons d'eau et de sédiments », a dit Bruno Locher. Onze échantillons d'eau et douze de sédiments sont prévus dans les zones de Forel et des anciennes cibles utilisées entre 1928 et 1929, avec des échantillons en aval et en amont de la zone pour avoir un point de comparaison.

Le concept d'échantillonnage a été discuté avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, riverains du lac de Neuchâtel, a détaillé le DDPS lors de sa présentation à la presse. Les associations Pro Natura et de la Grande Cariçaie sont également parties prenantes à l'opération.

Intervenant par une météo quasi parfaite, sous le soleil et le ciel bleu, les prélèvements sont effectués par les plongeurs d'armasuisse, puis analysés en laboratoire. Les résultats seront connus durant l'été. Les acteurs concernés détermineront ensuite la nécessité ou non de prendre des mesures supplémentaires.

Le laboratoire de Spiez, de la division de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), se chargera d'analyser les métaux lourds. De son côté, le laboratoire de la société Bachema à Schlieren (ZH) s'occupera des explosifs. L'intervention à Forel présente un coût de 10'500 francs.

Depuis 1928

Le site de Forel est utilisé depuis 1928. Il fait partie des trois dernières places pour l'entraînement des tirs air-sol des forces aériennes. Une dizaine de jours d'entraînement y sont programmés par an. D'autres exercices militaires sont aussi menés sur place, relatifs notamment à la survie des pilotes en milieu aquatique.

Plus loin dans le temps, l'armée suisse utilisait beaucoup plus intensément le site de tir fribourgeois. « Jusqu'à 150 jours par année », a rappelé Bruno Locher. Aujourd'hui, le type d'exercice est limité au printemps, sachant que tirer dans le lac de Neuchâtel n'est plus nécessairement évident.