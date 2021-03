Un chantier est en passe de s’ouvrir à Rochefort. Dès vendredi et jusqu’à la mi-octobre, la chaussée entre la sortie ouest du village et Rochefort-Dessus sera réaménagée. Une bande cyclable sera créée de part et d’autre de la route. Les travaux seront réalisés par étape de 150 mètres. Le trafic sera géré par une signalisation lumineuse.

Les derniers travaux menés sur ce tronçon, emprunté par 6'400 véhicules par jour, remontent à la fin des années 1990. /comm-sbe