Bouger malgré la crise sanitaire

Se dépenser sans prendre de risques sanitaires. Les villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel proposent une session de printemps de Midi tonus Covid-compatible. Dix-sept cours sont au programme dans les Montagnes. Douze activités auront lieu en extérieur et cinq seront données en ligne du 19 avril à fin juin.

Du côté de Neuchâtel, 14 cours sont prévus à l’air frais et six en ligne. La capitale cantonale mise aussi sur un assouplissement des restrictions sanitaires et prévoit 23 cours en salle dès fin avril.

Les inscriptions seront ouvertes dès mardi. /comm-sbe