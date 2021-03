Une nouvelle piste pour les mini buggys radioguidés

Le Neuchâtel Mini-Buggy Club voit grand. Pour viser l’élite suisse et européenne des buggys audioguidés à moyen terme, un coup de fraîcheur s’imposait, selon le président du club de Cornaux Nicolas Tschäppät. Après quinze ans d’existence, la piste est en mauvais état et ne permet plus des conditions de course normales. Soutenu par la commune, le club a lancé un financement participatif pour obtenir les 10'000 francs manquants au projet.

Après quatre ans de réflexion, le club de petites voitures audioguidées peut compter sur le soutien de la commune ainsi qu’un financement participatif.