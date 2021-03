Soutenir les plus démunis

Venir en aide aux personnes dans le besoin. « Caddies pour tous » se tient entre jeudi et samedi dans le canton de Neuchâtel et ailleurs en Suisse romande. L’opération sollicite la générosité des consommateurs. Des bénévoles leur proposent de déposer des denrées non périssables dans des caddies à la sortie des commerces. Les produits offerts sont ensuite redistribués à des associations qui viennent en aide aux plus démunis.

Dans le canton de Neuchâtel, huit points de collectes sont répartis entre les Montagnes et le Littoral en passant par Fleurier. Sept associations sont soutenues, comme « le Panier solidaire » ou « Un jour sans faim ». Devant le magasin Migros de la rue de l’Hôpital, à Neuchâtel, l’Association « Actions étudiants durables » de l’Université de Neuchâtel a déployé 35 bénévoles pour ces trois jours d’action. Sur place, l’un des coordinateurs s’émerveille de la générosité des Neuchâtelois : « Il n’y a pas besoin d’aborder les gens ; les consommateurs s’arrêtent d’eux même. Ils ressortent du magasin avec du riz, des conserves et même des produits de papeterie » explique Stefano Politi.

L’action se poursuit encore samedi. L'opération « Caddies pour tous » est née l'an dernier au début de la crise économique et sanitaire. Elle avait permis de récolter 179 tonnes de denrées alimentaires à travers toute la Romandie. /aju