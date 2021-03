Val-de-Travers lance la vaccination chez les indépendants

Campagne de vaccination officiellement lancée ce mercredi à Val-de-Travers. Près de trois mois après l’ouverture du premier centre cantonal à Cernier, c’est enfin au tour du Vallon de bénéficier de vaccins contre le coronavirus à proximité. Jusqu’à maintenant, les Vallonniers devaient se déplacer dans l’un des trois centres du canton de Neuchâtel pour recevoir leur dose.

Désormais, onze établissements différents pourront les accueillir. Cinq cabinets médicaux, cinq pharmacies et un centre médical sont à la disposition de la population dès ce mercredi. Les pharmacies accueillent ainsi des clients supplémentaires, en plus de leur mandat habituel. Des listes d’attentes ont surtout été mises en place jusqu’à maintenant, afin de commander le bon nombre de doses et de pouvoir organiser l’administration des vaccins. Il faut savoir qu’une fois ouverte, la dose qui contient dix vaccins se conserve maximum six heures à température ambiante. Un certificat spécifique est aussi nécessaire pour les pharmaciens afin de pouvoir vacciner contre le Covid-19.