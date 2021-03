Le monde en cause : une décennie de guerre en Syrie

C’est une guerre qui dure depuis 10 ans. La Syrie a récemment passé le cap d’une décennie de conflit. La répression a démarré en mars 2011 lorsque les Syriennes et Syriens sont descendus dans la rue pour réclamer le départ du gouvernement en place. En dix ans, le conflit a fait plus de 400'000 morts alors que 12 millions de personnes ont été déplacées, dont la moitié à l’étranger. Joseph Daher est maître d’enseignement à l’Université de Lausanne et spécialiste de la Syrie. Nous lui avons tout d’abord demandé dans quelle situation se trouvait la population :