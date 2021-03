Élections cantonales : nos débats

La course aux élections cantonales est lancée. Pour vous aider à faire votre choix le 18 avril prochain, la rédaction de RTN vous propose deux grands débats. Le premier aura lieu ce mardi 23 mars de 18h30 à 20h avec les responsables des neuf formations politiques qui présentent une liste à l’élection au Grand Conseil. Le deuxième débat se déroulera le jeudi 25 mars entre 18h30 et 20h avec les candidates et candidats au Conseil d’Etat.

Les deux débats auront lieu en direct depuis la salle de spectacle de Fontainemelon. Ils seront à suivre sur RTN et en vidéo sur RTN.ch. Le détail des débats est à découvrir ci-dessous. /jpp-gtr