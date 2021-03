Un navigateur à l’eau au large de Grandson

Un navigateur l’a échappé belle samedi sur le lac de Neuchâtel. En fin d’après-midi, un voilier une place s’est retourné au large de Grandson. Des témoins ont appelé la brigade du lac de la police cantonale vaudoise et le Sauvetage des Iris à Yverdon, qui ont rapidement retrouvé l’embarcation. Le navigateur en revanche est resté introuvable. C’est finalement avec l’aide de la REGA qu’il a pu être localisé et secouru. L’homme équipé d’une combinaison de protection est resté plus d’une heure et demie dans l’eau. Il souffrait d’hypothermie, mais n’a pas dû être hospitalisé. /comm-ara