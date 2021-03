Forte hausse des plaintes contre le bruit à Neuchâtel

Le confinement a entraîné une hausse des plaintes contre le bruit dans tous les cantons romands, rapporte Le Matin Dimanche. Dans le canton de Neuchâtel, les appels à la police pour nuisance sonore ont augmenté de 57% en 2020 par rapport à 2019. Dans le canton de Vaud, ils ont bondi de 43%. A Genève, presque 10'000 appels ont été recensés en 2020 alors que la moyenne des dernières années se situait autour des 6000. A Fribourg, la police ne tient pas de statistique précise sur le phénomène. Elle a tout de même constaté une hausse des appels lors du confinement et de l'arrivée des beaux jours, même si le chiffre total de l'année est resté stable par rapport à l'an passé.





Une tendance qui se prolonge

Le journal indique que si un pic d'appels a été enregistré en avril 2020 lorsque les restrictions étaient les plus dures, le déconfinement n'a pas forcément fait baisser le nombre de plaintes. En juillet, la police vaudoise a par exemple enregistré 23% d'appels en plus par rapport à 2019.





Un motif de consultation médicale

Othman Sentissi, médecin adjoint agrégé aux HUG, indique que les demandes de consultation relative au bruit ont plus que doublé depuis mars 2020 et que les bruits liés au voisinage sont un des principaux motifs de consultation. Il relève que depuis le confinement, « la personne lamba est plus sensible aux agressions extérieures telles que le bruit ». /ats-ara