« L’éveilleur », entre magazine et grimoire

A noter que les trois rédactrices travaillent bénévolement. Quant à savoir pourquoi une édition papier, alors qu’une version numérique serait moins coûteuse, Sandra Rohrbach explique qu’elle souhaitait un format « qu’on peut avoir dans ses mains ».







Charmer les lecteurs de l’Arc jurassien

« L’éveilleur » traitera de sujets qui touchent le Jura, le Jura bernois et Neuchâtel. « On est très, très attachées à notre région », explique Sandra Rohrbach. Les lecteurs visés sont donc ceux de l’Arc jurassien, passionnés de nature et d’artisanat comme les trois fondatrices du journal, mais elles espèrent toucher un maximum de monde et « éveiller les consciences ». Un but qui peut sembler mystique, « d’où le terme grimoire », sourit Sandra Rohrbach. /cbe