Quel avenir pour les eaux suisses ?

Quelles répercussions les changements climatiques ont-ils sur les ressources hydriques de la Suisse, château d’eau de l’Europe ? C’est cette question qui se trouve au cœur du projet de recherche Hydro-CH2018 du National Centre for Climate Services (NCCS). Le CHYN explique que si aucune pénurie générale n’est à déplorer, l’eau peut se raréfier selon les régions et les saisons. À l’inverse, les pluies deviennent plus abondantes et les inondations, localement plus fréquentes.