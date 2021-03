Les forains ne sont pas à la fête

Comme il semble loin le temps où on s’envoyait en l’air sur des manèges. La crise sanitaire a quasiment mis à l’arrêt l’ensemble des installations l’année passée dans le canton de Neuchâtel. En temps normal, la saison des forains dure dix mois, dont huit bien remplis avec de nombreuses manifestations. L’année passée, ils ont travaillé entre 40 et 50 jours. Les forains que nous avons rencontrés n’ont pour l'instant touché que des APG. Certains ont dû piocher dans leurs économies prévues pour la retraite pour survivre et payer leurs charges fixes. Aujourd’hui, ils ont l’impression d’être des laissés-pour-compte. Ils attendent toujours l’aide versée aux cas de rigueur.