Le prochain SINE est reporté à 2022

La 10e édition devra attendre. Le prochain Salon de l’immobilier neuchâtelois (SINE) devrait avoir lieu en 2022. Dans un communiqué, son comité organisateur annonce devoir renoncer une nouvelle fois à organiser la manifestation en raison de la pandémie. Une décision prise à la suite des dernières informations du Conseil fédéral et après une séance, qualifiée de « constructive », avec les autorités cantonales.

« Les paramètres des m2 par visiteur, les distanciations ainsi que le moral de nombreux acteurs ne nous permettront pas de réaliser un film à succès comme nous le connaissons jusqu’à présent », peut-on lire dans le communiqué. Et d’ajouter que rien n’a été facturé aux exposants et partenaires. Le comité assumera le budget et réglera les investissements réalisés jusqu’à ce jour.

Ainsi, la prochaine édition devrait se tenir du 27 avril au 1er mai 2022. /comm-dsa