Paddle en détresse

Intervention réussie pour la Société de sauvetage du Bas-Lac samedi. Les sauveteurs ont porté secours à une personne en détresse au large de Neuchâtel-Serrières. La patrouille, déjà déployée sur le lac, est intervenue rapidement après avoir été contacté par un témoin sur la rive, via le 117.

La personne en paddle était déjà tombée à l’eau plusieurs fois et commençait à se fatiguer. Les vagues atteignaient à ce moment-là près de deux mètres, et le vent soufflait à plus de 115 km/h.

La Société de sauvetage du Bas-Lac a pris en charge la personne pendant près d’une heure pour la réchauffer. Cette dernière a ensuite regagné son domicile.

Il s’agit déjà de la sixième intervention de la Société depuis le début de l’année, alors qu’habituellement, la période hivernale est plutôt calme. /comm-swe