Le centenaire de la naissance de Friedrich Dürrenmatt fêté au CDN

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN), qui a rouvert ses portes le 3 mars, célèbre le centenaire de la naissance de l'écrivain et peintre. Une exposition temporaire sur les relations de Friedrich Dürrenmatt avec la Suisse et un livre lui rendent notamment hommage.

A l'occasion de ce jubilé, le premier volume d'une importante publication bilingue Parcours et détours avec Friedrich Dürrenmatt a paru en février. Le but est d'explorer la complémentarité entre l'œuvre picturale et littéraire de l'artiste, a indiqué vendredi le CDN.

Dans la perspective de ce centenaire, le CDN a invité des spécialistes à étudier ses matières, ses motifs et ses thèmes. Il en a résulté 17 contributions, réparties sur trois volumes. « Cet ouvrage donne pour la première fois un aperçu global de l'oeuvre de l'artiste à la virtuosité expressive », a précisé le musée. Les volumes 2 et 3 devraient paraître à l'automne et en fin d'année.

Le CDN rend également hommage à l'artiste avec une exposition temporaire nommée Friedrich Dürrenmatt et la Suisse - Fictions et métaphores, visible jusqu'au 4 juillet. Elle montre comment l'artiste percevait, écrivait et dessinait la Suisse de la seconde moitié du 20e siècle. Selon le musée, le regard qu'il posait était souvent teinté d'humour et il n'hésitait pas à prendre le contre-pied des mythes helvétiques.

Friedrich Dürrenmatt a vécu de nombreuses années de sa vie à Neuchâtel dans sa propriété du Vallon de l'Ermitage, où il est décédé en 1990. Sa villa a été intégrée dans un musée, conçu par l'architecte Mario Botta, qui a ouvert ses portes en 2000. /ats-nmy