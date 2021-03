La Chaux-de-Fonds crée un répertoire culturel

« Recenser les forces vives de tous les domaines culturels », c’est l’objectif visé par la Ville de La Chaux-de-Fonds. Pour l’atteindre, les autorités ont annoncé vendredi par voie de communiqué la création d’un répertoire culturel. Les personnes et structures qui œuvrent dans le domaine culturel, qu’elles soient amateures ou professionnelles, sont invitées à s’inscrire via un formulaire en ligne. Ce système vise également à faciliter la tâche de la commission des affaires culturelles, dont la mission est d’organiser des rencontres avec les acteurs du milieu. La transmission d’informations aux personnes et structures concernées sera également plus aisée, précise le communiqué.

Une relance culturelle « post-Covid »

Comme 28 autres directeurs communaux de la culture, le conseiller communal chaux-de-fonnier Théo Bregnard a signé une résolution. Celle-ci réaffirme leur volonté d’assurer une relance culturelle après la pandémie. L’objectif étant de maintenir les budgets alloués et les investissements ciblés, précise le communiqué. Les signataires de cette résolution souhaitent également prendre part aux dialogues politiques, et être consultés tant au niveau national que cantonal. /comm-nmy