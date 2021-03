Un avion électrique à Môtiers

Il l’attendait depuis près de neuf mois « son » avion électrique. Gilles Aeschimann, le président de l’Aéro-club du Val-de-Travers ne cachait pas sa joie en pilotant ce petit biplace ce jeudi matin. Il faut dire que le Môtisan était l’un des premiers à se manifester lorsque le constructeur Pipistrel a cherché des clubs en Suisse afin d’y tester son nouvel appareil. En dehors du Val-de-Travers, ces avions électriques volent uniquement à Fribourg et à Lausanne pour le moment. A terme, 10 appareils devraient pouvoir survoler le pays.







La Suisse pionnière dans l'électrique



Il faut dire que le Velis Electro est le premier avion certifié à pouvoir voler en Suisse, et ce depuis juin 2020 seulement. La législation n’est d’ailleurs pas encore adaptée en Europe, puisqu’elle ne permet normalement pas aux appareils de voler seulement grâce à l’électrique. Les pays délivrent donc des autorisations spéciales, et pour le moment, seules la Suisse et la France ont joué cette carte.