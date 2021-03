Trois morts sur les routes en 2020

Trois personnes sont mortes dans des accidents de la route en 2020 dans le canton de Neuchâtel. Une seule personne avait perdu la vie en 2019, le chiffre le plus bas depuis 1939. En comparaison, il y a 50 ans, 59 personnes étaient décédées. La Police neuchâteloise a dévoilé jeudi le bilan 2020 de la sécurité routière dans le canton.

Diminution des accidents

Le nombre d’accidents avec blessés a baissé l’an passé en comparaison avec 2019. La police en a dénombré 263, contre 316 un an plus tôt. Les principales causes sont liées au comportement des conducteurs, comme la vitesse, l’inattention ou encore le refus de priorité. L’inaptitude à la conduite, en raison de consommation d’alcool, de stupéfiants et de fatigue, vient en deuxième position.

À noter que le nombre de personnes pincées avec de l’alcool est en baisse. Il se monte à 4,75% des conducteurs contrôlés, contre 7,33% en 2019. La Police neuchâteloise attribue cette diminution aux mesures de confinement prescrites au printemps 2020.

Moins d'excès de vitesse

Autre baisse l’année passée, celle des excès de vitesse. Le taux d’infraction passe de 0,26% à 0,23% en ce qui concerne les radars fixes et de 4,68% à 4,4% pour les radars mobiles. Tout comme en 2019, six conducteurs sont sous le coup de Via Sicura. Les vitesses extrêmes mesurées sont de 150km/h sur un tronçon limité à 80km/h sur l’autoroute, de 186km/h hors d’une localité de 130km/h dans une localité.

Même si la Police neuchâtelois qualifie ce bilan de satisfaisant, elle va continuer à mener des actions préventives auprès de la population. /comm-sma