L'eau de la place de tir de Forel sera analysée

L'armée suisse va lancer une analyse de l'eau et des sédiments sur la place de tir des forces aériennes de Forel (FR). Objectif: évaluer le potentiel de pollution des résidus de munitions.

Utilisé depuis 1928, le site de Forel fait partie des trois dernières places pour l'entraînement des tirs air-sol des forces aériennes, écrit jeudi le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) dans un communiqué. Environ 10 jours d'entraînement sont programmés par an. D'autres exercices militaires sont aussi menés sur place, relatifs notamment à la survie des pilotes en milieu aquatique.

Les dernières analyses à Forel remontent à 2015. Elles avaient démontré une augmentation, après les tirs, des concentrations de cuivre et de zinc dans l'eau du lac. Les mesures constatées en métaux lourds étaient cependant également détectables sur les sites de référence et dans les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection des eaux ainsi que de l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants, précise le DDPS.

Les nouveaux contrôles, qui devraient avoir lieu du 29 au 31 mars, seront réalisés en prélevant des échantillons d'eau mais aussi de sédiments. Ce concept d'échantillonnage a été discuté avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel ainsi que les associations environnementales Pro Natura et de la Grande Cariçaie.

Onze échantillons d'eau et douze autres de sédiments seront pris dans les zones de Forel et des anciennes cibles utilisées entre 1928 et 1929. Des échantillonnages seront également prélevés en aval et en amont de la zone afin d'avoir un point de comparaison. Ils seront effectués par les plongeurs d'armasuisse puis analysés en laboratoire. Les résultats seront connus durant l'été. /ATS-vre