Cantonales : la campagne du POP sur trois piliers

Le Parti ouvrier et populaire neuchâtelois entre dans l’arène en vue des élections cantonales neuchâteloises. Le POP a présenté ses axes de campagne et ses candidats jeudi matin. « Notre parti est en plein renouvellement de génération », s’est réjoui le président Daniel Ziegler. Au Conseil d’Etat, exit donc Nago Humbert ou Denis De La Reussille qui se présentaient régulièrement au gouvernement lors des dernières élections. Les candidats retenus sont tous issus des Montagnes et d’une nouvelle génération : Sarah Blum, Léa Eichenberger, Julien Gressot et Cédric Dupraz. À noter que seul ce dernier a l’expérience d’un exécutif, en l’occurrence celui de la Ville du Locle où il siège depuis 13 ans.



Daniel Ziegler évoque la stratégie de son parti pour le Conseil d'Etat :