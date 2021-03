Sept thèmes de campagne pour SolidaritéS

Pour une justice sociale et climatique, le féminisme et l’antiracisme : avec son slogan de campagne SolidaritéS donne le ton. Le parti d’extrême gauche présente dix-huit candidats, dont onze femmes, lors des élections cantonales neuchâteloises du 18 avril pour le Grand Conseil. Ils sont trois à briguer un siège au conseil d’Etat : Zoé Bachmann, Solenn Ochsner et Dimitri Paratte.





Une campagne en sept thèmes

Le parti se dit très combatif et vif. La campagne a été construite collectivement autour de sept thèmes. Le premier est en rapport direct avec la pandémie de coronavirus. Le Parti veut engager un après-Covid social et audacieux.