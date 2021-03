La Ville du Locle sort une vidéo promotionnelle

Une nouvelle campagne promotionnelle a commencé au Locle. La Ville du Locle a annoncé la sortie d'une vidéo promotionnelle dans un communiqué mercredi. La vidéo met en avant le patrimoine et les activités sportives et culturelles de la ville. On y voit aussi des images aeriennes du Doubs : les communes du Locle et des Brenets ayant récemment fusionnné. La vidéo est retrouvable sur le site internet de la Ville à cette adresse : https://www.lelocle.ch/loisirs-manifestations/patrimoine/videos/



