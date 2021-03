Saison d’essai mitigée pour le Nordic'Bus de La Vue-des-Alpes

« Il faut trois ans pour qu’une liaison se mette en place et trouve son public », prévient Roby Tschopp. Le conseiller communal en charge des mobilités à Val-de-Ruz n’a pas encore le bilan chiffré du Nordic’Bus qui a desservi La Vue-des-Alpes entre le 26 décembre et le 7 mars, mais il sait déjà que la navette n’a pas attiré les foules. Un véhicule de TransN assurait un aller-retour par jour, les week-ends et durant les vacances scolaires.

Mise sur pied par la Commune de Val-de-Ruz, le Parc Chasseral et l’Association de développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, cette liaison du Nordic’Bus se voulait un test. L’essai a sans doute été un peu tronqué par la crise sanitaire. Le restaurant du site a dû garder portes closes pour répondre aux exigences des autorités. Le manque de visibilité a peut-être aussi joué un rôle. La navette ne figurait pas sur l’horaire des CFF.

Pour Roby Tschopp, la tentative mérite d’être reconduite mais la décision ne lui revient pas. Les différents partenaires devraient se retrouver au début de l’été pour parler de l’avenir. Ils pourraient être rejoints par la Ville de Neuchâtel. /cwi