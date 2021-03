Ramasser un million de mégots de cigarettes en deux semaines

Jeter son mégot au sol ou par la fenêtre de sa voiture, un geste parfois anodin pour les fumeurs aux conséquences néfastes pour l’environnement. L’Association suisse pour la prévention du tabagisme veut sensibiliser à la pollution engendrée par les mégots de cigarettes. Elle lance ce mardi l’opération « Stop2drop », comprenez « arrêtez de jeter ». Le but est de ramasser un million de mégots dans toute la Suisse ces deux prochaines semaines. L’ensemble de la population peut y participer.





Trop de mégots jetés dans la nature

Plus de la moitié des mégots consommés est jetée dans la nature. Or ils contiennent de nombreuses substances toxiques, qui sont ensuite transportées par la pluie et la neige. Les mégots de cigarettes empoisonnent donc les cours d’eau, poissons, oiseaux et végétaux. Un mégot suffit à polluer 40 litres d'eau. Leurs filtres contiennent du plastique qui met 10 à 15 ans à se décomposer.