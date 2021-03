Plus d’écoute pour les proches aidants

Aider les proches aidants à mieux vivre leur engagement au quotidien. C’est l’objectif de l’Association neuchâteloise des proches aidants (ANDPA). La structure élargit son offre d’accueil et d’écoute. Dès ce mardi, les heures de permanence sont étendues à deux demi-journées par semaine. Une écoute et un soutien peuvent désormais être obtenus les mardis de 9h00 à midi et les jeudis de 15h00 à 18h00, dans les locaux de l’association ou par téléphone. Tous les détails sont à retrouver sur le site internet de l’ANDPA. /comm-ara