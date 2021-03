Appel à candidatures pour une résidence d’artistes à Paris

Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts à Paris accueille en résidence des artistes du monde entier. Plus de 80 artistes neuchâtelois ont pu bénéficier de ces séjours. Dès le 1er janvier 2022, un atelier-appartement parisien sera à nouveau mis à disposition des artistes neuchâtelois pour des séjours d’une durée de six mois. Chaque résident bénéficiera de la mise à disposition de l'atelier, d'une bourse de 6'000 francs pour le séjour ainsi que d’un montant de 2'000 francs prévu pour les déplacements. Les trois prochaines périodes proposées aux artistes neuchâtelois s’étendent du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, du 1er juillet au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 30 juin 2023.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 6 avril 2021 sur le site du service de la culture.