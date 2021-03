A la conquête du Château : Brigitte Leitenberg

Jusqu’au premier tour du 18 avril, RTN vous faire vivre la course électorale au Conseil d’Etat. Les 21 prétendantes et prétendants passent à tour de rôle en direct et en vidéo sur RTN et RTN.ch chaque jour de semaine jusqu’au 8 avril. Les candidates et candidats se présentent au travers de rubriques sérieuses, mais aussi décalées. La candidate vert'libérale Brigitte Leitenberg était notre invitée ce mardi :