Renard sauteur et hermine acrobate aux Moulins

Des animaux capturés sur papier glacé dans leur habitat naturel, c’est La Nature amoureuse, une exposition à découvrir jusqu’à l’automne aux Moulins souterrains du Col-des-Roches. Les deux photographes animalières Patricia Huguenin et Audrey Margand n’ont pas compté leurs heures à l’affut et par tous les temps, en pleine nature pour admirer et immortaliser un renard qui s’apprête à plonger dans la neige pour attraper un mulot, une hermine qui semble danser dans l’herbe ou un bouquetin à contre-jour face à une cascade comme illuminée.

Pendant plus de 15 ans, armées de leurs appareils photos, parfois d’une tente ou d’une tenue de camouflage, elles ont patiemment attendu, souvent dans l’Arc jurassien, parfois dans les Alpes, que ses habitants les plus sauvages pointent le bout de leur nez. Ici un lynx, là une libellule ou un bébé blaireau.

De longues heures immergée jusqu’à la taille dans un cours d’eau, c’est le prix à payer pour immortaliser un castor en plongée. Audrey Margand :