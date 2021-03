Le PEV dans la course au Grand Conseil

Le Parti évangélique Neuchâtel vise le Grand Conseil. Il présente une liste de six candidats lors des élections cantonales du 18 avril. Le PEV mise sur l’abaissement du quorum de 10% à 3% avec la circonscription unique pour faire son entrée au législatif cantonal.

Le parti base sa campagne sur le slogan « Par passion pour l’être humain et pour l’environnement ». Un slogan qu'il décline en trois valeurs : la durabilité, la dignité et la justice. Son programme de campagne porte sur une économie locale, diversifiée et responsable, une administration, une caisse maladie et une police efficaces et de proximité et une société solidaire, ouverte et respectueuse de l’être humain.

Le PEV existe depuis une centaine d’années au niveau suisse et une quinzaine dans le canton de Neuchâtel. /comm-sma