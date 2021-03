Apéro pour tout le monde entre en campagne

Une candidature atypique. Vincent Rollier se lance dans la course au Conseil d’Etat neuchâtelois le 18 avril. Il est également candidat au Grand Conseil sur sa liste, le Mouvement Apéro pour tout le monde. Son programme de campagne se décline en six points : mobilité et transports, écoles et formation, social, intégration des étrangers, justice et sécurité et sport. Vincent Rollier veut également un gouvernement plus proche du peuple et de ses réalités. Dans ce cadre-là, il propose de baisser le salaire des conseillers d’Etat de moitié et de supprimer les rentes à vie des anciens élus à l’exécutif cantonal.





Un programme en six axes

En matière de mobilité, Vincent Rollier propose la gratuité des transports publics pour les bénéficiaires de l’Aide sociale et les retraités. Il souhaite également augmenter le budget d’entretien des personnes à l’Aide sociale de 1000 francs par mois.

En matière de sport, Vincent Rollier estime que Neuchâtel Xamax doit devenir propriétaire de la Maladière pour augmenter son budget sportif et s’installer durablement en Super League.

Le candidat du Mouvement Apéro pour tout le monde a aussi des idées en matière de justice et de sécurité. Il propose par exemple qu’une personne reconnue coupable de viol soit condamnée à minimum 50 ans de prison. Une proposition qui découle du Code pénal, donc de la politique fédérale et non cantonale. /comm-sma