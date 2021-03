Les terrasses pourront s’étendre à Val-de-Travers

Deux gestes en faveur des restaurateurs et cafetiers du Val-de-Travers. Dans un communiqué transmis jeudi, le Conseil communal vallonier annonce qu’il autorise les restaurants, cafés et bars à utiliser l’espace public pour l’agrandissement des terrasses. Toutefois, un passage d’un mètre cinquante devra rester libre entre les dernières tables et le bord du trottoir, pour permettre la circulation des piétons et éviter la perturbation du trafic routier. De plus, les règles d’hygiène et de distanciation devront être respectées.

Cette décision s’ajoute à celle de ne pas prélever l’émolument pour l’installation des terrasses. Ces deux mesures visent à « favoriser dès que possible le retour des clients », souligne le communiqué. /comm-nmy