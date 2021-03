Les déchets sauvages font encore parler à Milvignes

Le littering, ce fléau qui défigure nos rives et nos paysages. La commune de Milvignes a lancé l’été passé une campagne de sensibilisation. Elle avait également augmenté le nombre de poubelles et distribué des boîtes à mégots et des cendriers. Cette campagne s’appuyait notamment sur une étude menée par des étudiants de l’Université de Neuchâtel. Si elle a eu quelques effets positifs, force est de constater que des progrès sont encore nécessaires.