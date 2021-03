Affaire Chagaev : nouveau recours au TF

« Nous estimons que cette affaire n’a pas été traitée de manière objective ». C’est ainsi que Dimitri Iafaev, avocat de Bulat Chagaev, explique sa décision de faire appel au Tribunal fédéral. Un appel déposé le 23 février dernier et qui fait suite au jugement rendu le 17 décembre 2020 à l’encontre de l’homme d’affaires tchétchène dans le cadre de la faillite de Neuchâtel Xamax. Le prévenu avait alors été condamné à 30 mois de prison dont 12 mois ferme. Son avocat plaidait l’acquittement. Un jugement légèrement plus clément à l’encontre de Bulat Chagaev, qui faisait suite à des décisions de 1ère et 2e instance, déjà contestées au Tribunal fédéral. L’avocat du prévenu estime désormais que toutes les questions « doivent être traitées de manière complètes et détaillées ». /aju