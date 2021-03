Une Marche du 1er mars revisitée cette année

La 37e Marche du 1er mars a bien eu lieu lundi matin, mais dans des conditions particulières. Malgré la crise sanitaire, les organisateurs ont tout de même souhaité organiser une action alternative et symbolique pour commémorer le 173e anniversaire de l’indépendance neuchâteloise. Un petit groupe de marcheurs impactés par la situation sanitaire dans divers secteurs est parti de Pierre-à-Bot pour rejoindre le Château de Neuchâtel en fin de matinée. Arrivés à la Collégiale, les marcheurs ont pu discuter quelques minutes avec la présidente du Conseil d'Etat , Monika Maire-Hefti. Ils ont notamment livré leur vécu et leurs difficultés professionnelles et économiques liés à cette crise.

Margaux Deagostini est allée à leur rencontre durant cette balade :